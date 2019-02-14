Пример новомучеников нужен для того, чтобы не заблудиться и не потеряться в нынешнее непростое время.

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Об этом сказал митрополит Горловский и Славянский УПЦ Митрофан в день памяти всех новомучеников и исповедников, сообщает «Фома в Украине».

«Новомучениками и исповедниками Церковь именует тех, кто после революции 1917 года был за веру Христову умерщвлён или предан страданиям, но выжил и остался верным Христу. Их десятки тысяч. Это такие же люди, как и мы с вами, которые в тот момент, когда нужно было проявить личное мужество и веру, нашли их в себе. И веры, и личного мужества им хватило для того, чтобы в лицо тем, кто угрожал им смертью, изгнанием, лишением прав сказать о том, что вера для них — это не пустое место, а самое главное в их жизни, что они не продадут и от чего не откажутся. За это исповедание, за то, что они так жили, думали и говорили, они и пострадали. Мы их сегодня прославляем как святых», — напомнил владыка Митрофан.



«С одной стороны, это величайшая трагедия нашего народа: они были самыми лучшими людьми среди нас. Они были твёрдыми, у них в душе был стержень — и их не стало, потому что система, которая задачей себе поставила уничтожить всех, кто думает по-другому, оказалась на тот момент гораздо сильнее. Но здесь ключевые слова — "на тот момент", потому что Церковь никакая система, какой бы всесильной она себя ни считала, никогда победить не сможет», — продолжил он и напомнил историю.



По его словам, для верующих сегодня очень важно почитать память новомучеников, «чтобы, помня об их подвиге, самим не заблудиться и не потеряться в это непростое время, не испугаться и не предать самое главное, что есть у нас в душе и сердце».

«Вспоминая жизнеописание каждого из новомучеников, мы можем легко себе представить, как бы они повели себя сегодня», — продолжил архиерей.



«Я думаю, что если каждый из нас будет брать пример с этих простых людей — мужчин и женщин, монахов и монахинь, священнослужителей и епископов, — которые сохранили в себе веру и мужество, это вдохновит нас, поможет нам не сомневаться и не унывать, не соблазняться тем, что кто-то предал, ушёл, отступил. О них надо Богу молиться, чтобы Господь их вразумил и даровал покаяние, и не соблазняться тем, что кто-то сегодня проявил слабость и не сумел выстоять перед этими испытаниями», — заключил владыка Митрофан.