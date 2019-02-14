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13 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ: дважды – из минометов калибра 120 мм и третий обстрел – с применением станкового противотанкового гранатомета – в районе села Водяное; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Лебединское; дважды – из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник трижды обстрелял украинских  военных: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов - позиции вблизи населенного пункта Новолуганское; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета – в районе населенного пункта Травневое.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 13 февраля двух оккупантов уничтожено и двое ранены.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.
ForUm

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