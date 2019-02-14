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В селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет.

Как сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, чрезвычайная ситуация произошла 13 февраля около 15:00. По словам начальника Залещицкого отделения полиции Вадима Мижнова, мост соединял Залещицкий и Борщевский районы. Он находился в аварийном состоянии.

На момент обвала на проезжей части транспорта не было. Правоохранители перекрыли данный участок дороги и обеспечивают охрану порядка.
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