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Во вторник, 12 февраля, архиепископ Винницкий и Барский УПЦ Варсонофий провел с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ встречу, посвященную религиозной ситуации в Украине в связи с созданием новой Церкви. 

Фото: УПЦ

Правящий архиерей Винницкой епархии УПЦ рассказал представителям ОБСЕ о сложной межконфессиональной ситуации в Винницкой области, о дискриминации и притеснениях Украинской Православной Церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, архиепископ Варсонофий привел факты насильственных действий сторонников ПЦУ в отношении верующих и духовенства УПЦ, а также факты нарушений прав и свобод граждан и случаи принудительного перевода приходов в новосозданную церковную структуру.
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