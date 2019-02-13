Во вторник, 12 февраля, архиепископ Винницкий и Барский УПЦ Варсонофий провел с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ встречу, посвященную религиозной ситуации в Украине в связи с созданием новой Церкви.

Фото: УПЦ

Правящий архиерей Винницкой епархии УПЦ рассказал представителям ОБСЕ о сложной межконфессиональной ситуации в Винницкой области, о дискриминации и притеснениях Украинской Православной Церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, архиепископ Варсонофий привел факты насильственных действий сторонников ПЦУ в отношении верующих и духовенства УПЦ, а также факты нарушений прав и свобод граждан и случаи принудительного перевода приходов в новосозданную церковную структуру.