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В четверг, 14 февраля, по инициативе верующих и священников Сторожинецкого района Черновицкой области состоится молитвенное стояние у Сторожинецкой РГА, во время которого богомольцы будут молиться о мире и обратят внимание местных властей на притеснения Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

Как подчеркивают в епархии, с каждым днем усиливаются притеснения верующих Украинской Православной Церкви.

«Сколько еще нужно религиозных общин?.. Чтобы не спали по ночам, дежурили круглосуточно, молились в храме?.. Чтобы нас услышали?», - обратились верующие и духовенство Буковины к общественности.

Как сообщалось, в воскресенье, 10 февраля, религиозные общины сел Михальча и Товтры последовали примеру верующих села Васлововцы, которые первыми на Буковине начали «круглосуточное молитвенное стояние в защиту веры, в защиту Церкви Христовой, за право свободно молиться Богу на своей родной украинской земле».
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