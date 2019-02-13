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Ежегодный фестиваль «Сретениеfest», приуроченный ко Дню православной молодежи, проведут 18 февраля в Луцке. 

Фото: Фома в Украине

Организатор фестиваля - Молодёжный отдел Волынской епархии УПЦ, сообщает «Фома в Украине».

Открытие фестиваля предварит Божественная литургия с пояснениями в Свято-Покровском храме Луцка.
 
Затем всех участников ждет вкусный кулиш, флешмоб и фотозона во дворе Волынской духовной семинарии.
 
В 15.00 начнутся тематические беседы, интерактивное представление, а после обеда — развлечения и концерт во Дворце культуры Луцка.
 
Таким образом, по словам организаторов, участники фестиваля смогут вместе помолиться, принять участие в познавательных тематических беседах, развлечься и насладиться вкусным кофе в кругу друзей.
 
Под конец фестиваля молодёжь сможет пообщаться со священнослужителями в формате «вопрос-ответ».
 
Вход на все мероприятия свободный.
ForUm

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