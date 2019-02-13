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В электропоезде Мироновка-Фастов стрелок военизированной охраны, который ехал к месту несения службы, чтобы усмирить хулиганов применил огнестрельное оружие, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

На станции Карапыши трое пассажиров сели в электропоезда Киев-Мироновка навеселе - один из них в тот день праздновал свое 33-летие. В вагоне они вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть к машинисту. Один из них, без веских причин, применил экстренное торможение, воспользовавшись системой «стоп-кран».

Сотрудник военизированной охраны в форменной одежде пытался утихомирить компанию и сделал им замечание. Однако реакция хулиганов была агрессивной. Они начали оскорблять мужчину нецензурной бранью, демонстрируя свое физическое превосходство, угрожали избить его и забрать у него оружие. Оценив реальную угрозу, охранник достал из кобуры табельное огнестрельное оружие. Предупреждая о намерении его применения, он совершил предупредительный выстрел вверх.

Но и это не остановило наглых пассажиров и боец ​​военизированной охраны сначала выстрелил в самого «активного» нападавшего, который набросился на него, в ноги и еще произвел три выстрела в сторону хулиганов. На перроне станции Ольшаница  правонарушителей ждала следственно-оперативная группа Рокитнянского отделения полиции и медики.

Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделение больницы.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли огнестрельное оружие системы «Наган», 5 гильз и 2 патрона. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.
ForUm

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