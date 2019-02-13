В центре Одессы двое грабителей совершили разбойное нападение на мужчину – нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и, убегая, забежали в отделение полиции. Об этом сообщила сотрудник полиции Зоя Мельник.

«Номинация Самое тупое преступление года. В центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину – нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать. Но то ли преступники были «на гастролях» и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку – неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУ НП, где и были задержаны полицейскими – одного поймали сотрудники уголовного розыска, второго – сотрудники ювенальной превенции ( которые так же ранее работали в розыске, кстати), - написала она в Facebook.