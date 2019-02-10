Число погибших в результате обрушения многоквартирного дома в Стамбуле возросло до 21.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил журналистам, что в результате обрушения здания погиб 21 человек и 14 получили ранения, передает «Украинская правда».

«По нашим оценкам, 35 ​​человек оказались в ловушке под завалами, и теперь мы насчитали 35», - сказал он, подчеркнув, что поисковые операции будут продолжаться, как и прежде.

Ранее турецкие власти заявляли, что 43 человека были зарегистрированы как проживающие в здании. В здании разместились 14 квартир и три офиса.

Турецкие СМИ сообщили, что три из восьми этажей были достроены незаконно - обычная практика в мегаполисе, где проживает около 15 миллионов человек.

Десятки спасателей работали на площадке, чтобы расчистить завалы. В субботу на место трагедии приехал президет Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 6 февраля в Стамбуле произошло обрушение 14-квартирного семиэтажного здания.