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Вчера, 6 февраля, в Стамбуле произошло обрушение 14-квартирного семиэтажного здания, сообщает «Анадолу».

На место происшествия прибыли сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), полиции, медицинских и пожарных служб, ведутся спасательные работы.

Как сообщается, инцидент имел место в квартале Орхантепе в прибрежном районе Картал.

Как сообщил мэр Стамбула Али Йерликая, в результате ЧП погибли 3 человека, еще 12 пострадали.

Под обломками рухнувшего здания осталось большое количество транспортных средств.

По данным телеканала CNN Türk, в здании проживало 27-30 человек.

На месте происшествия побывали председатель парламента Турции и кандидат в мэры Стамбула Бинали Йылдырым, глава МВД республики Сулейман Сойлу и министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум.
ForUm

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