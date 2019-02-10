В прошлом году самое большое количество больных корью в Европе было зарегистрировано в Украине, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона, сообщает BBC.

Количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 000 человек - это самый большой показатель десятилетия.

Хотя уровень вакцинации улучшается, но ВОЗ говорит, что охват недостаточно высокий для предотвращения циркуляции вируса во многих странах.

Больше всего больных в прошлом году было в Украине, причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых.

В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом - чуть более 34 тыс.

Вот десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018:

Украина - 53 218 человек;

Сербия - 5076 человек;

Израиль - 2919 человек;

Франция - 2913 человек;

Италия - 2517 человек;

Россия - 2256 человек;

Грузия - 2203 человек;

Греция - 2193 человек;

Албания - 1466 человек;

Румыния - 1087 человек;

В Европе в 2018 году от кори умерли 72 человека, из них 16 - в Украине.

ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации.

Напомним, в январе более 15 тысяч украинцев заболели корью. С начала 2019 года в Украине в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, умерли 7 человек.