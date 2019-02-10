В субботу, 9 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2019.» Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри.

В жюри Нацотбора традиционно вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. По результатам была определена первая тройка финалистов, сообщает УНИАН.

В финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится в Тель-Авиве. Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, финал – 18 мая.