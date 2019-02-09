Общественный защитник незаконно заключенного в РФ корреспондента Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что нужно менять тактику переговоров по освобождению украинских политзаключенных в РФ. Об этом Фейгин рассказал в интервью Укринформу.

«Москва принципиально перестает обращать внимание на свой имидж, на вопросы гуманитарного плана. Поэтому нужно менять тактику переговоров. Сторонам, ведущим переговоры с Кремлем, нужно меньше рефлексировать и более четко ставить вопрос. Нужно, используя посредников, открыто, настойчиво, прямым языком предлагать варианты обмена, обменов. По ситуации на данный конкретный момент таким посредником мог бы быть только Дональд Трамп», - сказал Фейгин.

Он мотивировал это предложение на конкретном примере следующим образом: президента США обвиняют в связях с русскими, и из желания доказать обратное, а также «ради нарциссического самолюбования, он может решить подобные проблемы: и украинских моряков, и Сущенко».

«Собственно советских диссидентов тоже освобождали Картер и Рейган. Тут ничего нового, логика здесь историческая. Поскольку проблема украинских политзаключенных – это проблема не двусторонних отношений России и Украины, а вполне глобальная», – подытожил общественный защитник.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.