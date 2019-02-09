В Индии почти 4 десятка людей умерли в результате отравления алкоголем. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Australian.

В северном штате Индии Уттар-Прадеш и в штате Уттаракханд из-за отравления алкоголем погибли 39 человек, еще 27 находятся в больницах. Известно, что 26 человек погибли в штате Уттар-Прадеш, а 13 - в Уттаракханд. Все эти люди пили дешевый поддельный алкоголь во время праздников.

По результатам экспертизы стало известно, в алкоголе был обнаружен метанол, которым и отравились люди.

В Индии уже задержал 8 контрабандистов, отстранили 35 чиновников, среди которых 12 полицейских.

По данным издания в Индии, часто изготавливают алкоголь из некачественных ингредиентов, что и делает его дешевым. В этой стране уже были случаи массовых отравлений некачественным алкоголем, в результате чего были погибшие. Чаще всего такие отравления происходят в регионах, где живут бедные люди.