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За минувшие сутки, 8 февраля, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций наших защитников велись:

из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Водяное;

из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;

дважды автоматических гранатометов, крупнокалиберных стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял наши позиции:

трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Кримское;

из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный;

из гранатометов - в районе поселка Зайцево.

Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 8 февраля шесть оккупантов уничтожены и семеро – получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.
ForUm

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