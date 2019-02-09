За минувшие сутки, 8 февраля, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций наших защитников велись:
из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Водяное;
из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;
дважды автоматических гранатометов, крупнокалиберных стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе города Авдеевка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял наши позиции:
трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Кримское;
из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный;
из гранатометов - в районе поселка Зайцево.
Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 8 февраля шесть оккупантов уничтожены и семеро – получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
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