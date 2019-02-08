В Киеве коммунальные эвакуаторы начали доставлять на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства, сообщает пресс-служба КГГА.

«В рамках сотрудничества КП «Центр организации дорожного движения» и Управления патрульной полиции в г. Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств.

Временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины «Об исполнительном производстве».