Выбирая подарок для рыбака на день рождения или любой другой праздник,обратите внимание на качественные рыболовные катушки. Учитывая особенности определенного вида «охоты», можно отыскать идеальное решение для облова всего водоема.

Для фидерной «охоты» идеальным решением считается безынерционная модель – Okuma 8K FD.

Представленное устройство имеет многочисленные положительные отзывы от любителей карповой ловли.

Преимущества модели:

использование антикоррозийного напыления на всех металлических деталях;

современный дизайн;

идеальная балансировка;

практичный фиксатор скобы лесоукладывателя.

Характерное достоинство инструмента заключается в возможности совершить заброс на большое расстояние, а также – выполнить качественную намотку лески или шнура. Шпуля дополнена прочным бортиком, изготовленным из титана, который имеет надежный металлокерамический слой.

Рыболовная катушка для успешной рыбалки – главный атрибут, посмотреть и выбрать который можно на сайте «У Кеса».

Популярная джиговая катушка

Для джиговой «охоты» используют модель – Ryobi Arctica.

Представленное устройство активно используется в паре с удилищем для рыбалки в заброс, с помощью приманок, вес которых не превышает показатель 20 г.

За прочность и легкость конструкции отвечает рамный корпус и крышка, выполненная из авиационного алюминия. За счет алюминиевой шпули рыбак сможет работать с «плетенкой», диаметр которой достигает утолщенных диаметров.

Идеальная модель для твичинга – Shimano Twin Power 15 2500S

Безынерционная катушка Shimano Twin Power 15 2500S – отличный подарок для тех, кто предпочитает твичинговую «охоту» в самых разных условиях. В этом устройстве производитель воплотил в реальность все инновационные технологии.

Катушка характеризуется следующими преимуществами:

· высокие показатели прочности;

· продолжительный срок службы и надежная эксплуатация;

· мощность передачи;

· быстрая и равномерная намотка лески или шнура;

· водонепроницаемая корпусная часть.

Наличие 10 подшипников – гарантия плавной и бесшумной работы всего внутреннего механизма. Современная катушка проста и понятна в управлении за счет небольшого веса (всего 240 г) и фрикционного тормоза, расположенного в передней части. Модель имеет передаточное число – 5,2:1. Чтобы уменьшить эффект вибрации в процессе большой нагрузки, разработчики воспользовались жестким корпусом Hagane.