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Юлия Тимошенко и другие кандидаты в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям на призыв общественных организаций.

Это произошло в прямом эфире программы «Право на владу» на 1+1.

Свои подписи под документом вместе с Юлией Тимошенко поставили участники программы Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь, Александр Шевченко.

«Это означает, что если мы объединим усилия, то сможем собрать оригиналы протоколов с печатями и подписями об итогах выборов на каждом участке. Просто провести такой параллельный подсчет голосов и совместно не допустить ни одной фальсификации этих протоколов. И тогда фальсификация не пройдет в Украине», - отметила Тимошенко.

Она заявила, что действующий президент свой второй срок сегодня может только купить и сфальсифицировать.

Кандидат в президенты привела примеры вопиющих случаев грязных технологий, которые заготовили для людей президент и его штаб.

Юлия Тимошенко продемонстрировала в прямом эфире пакет документов, которые раздаются так называемыми «волонтерами» Администрации Президента людям: «Личное обязательство, заставляют подписать за 1000 грн., что гражданин Украины поддерживает усилия Петра Порошенко в развитии украинской государства и желает способствовать дальнейшей работе на посту главы государства. И далее запрещается ему работать на других кандидатов».

 Тимошенко также рассказала о еще одной фальсификации - увеличение действующей властью реестра избирателей.

И наиболее позорным случаем  Тимошенко назвала то что по инициативе президента и его штаба был зарегистрирован кандидатом в президенты Тимошенко Юрия Владимировича (Тимошенко Ю.В.).

«Мы ни разу никогда не занимались и не будем заниматься такими делами. Мы публично собираем эти данные и передаем в МВД. Мы будем делать все возможное чтобы предотвратить фальсификации», - отметила политик.

Тимошенко обратила внимание на то, что деньги, за которые подкупают избирателей, 5 лет собирали из страны.

 Тимошенко показала декларации  Порошенко, свидетельствующие о том, что в то время, когда Украина вошла в десятку самых бедных стран мира, состояние президента за год (с 2017 до 2018 года) увеличились в 83 раза. И часть состояния Порошенко заработал на том, что давал свои деньги под проценты Украине во время войны, возмутилась Тимошенко.
ForUm

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