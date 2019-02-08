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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в свое время не комментировали выборы президента и Госдумы России, которые проводились в том числе и в аннексированном Крыму, заявила первый вице-спикер Верховной Рады  Ирина Геращенко.

Так она прокомментировала заявление ОБСЕ о решении Киева не допускать к выборам наблюдателей из России.

«Украинская сторона выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированных и незаконных выборах в аннексированном Крыму. Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации кражи Крыма. И в дальнейшем будем выражать глубокое беспокойство по этому позорному поводу во время всех встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, не меньшее разочарование и беспокойство вызывает тот факт, что, несмотря на свой мандат работать на всей территории Украины, СММ ОБСЕ не мониторит политику безопасности и гуманитарной ситуации в Керченском проливе и в Крыму и не настаивает на постоянном допуске к неконтролируемой части украинско- российской границы.

Напомним, 7 февраля в ОБСЕ заявили, что «разочарованы» решением Украины не допускать на президентские и парламентские выборы наблюдателей из России.
ForUm

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