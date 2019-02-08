НАК «Нафтогаз Украины» прекратит контракт с главой АО «Укргазвыдобування» Олегом Прохоренко с 15 марта 2019, сообщает пресс-служба компании.

До утверждения наблюдательным советом «Нафтогаза» нового председателя правления Укргазвыдобування временно исполнять обязанности руководителя этой компании будет директор группы «Нафтогаз» с интегрированного газового бизнеса Андрей Фаворов. Изменения происходят в рамках трансформации группы «Нафтогаз» и создания дивизионов по бизнес-направлениям.

«Мы благодарны Олегу Прохоренко за большую работу, которую он провел в Укргазвыдобування за последние три года. Приняв управление компанией в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов, он сумел не допустить уменьшения добычи газа. Он добился бесспорного прогресса в обновлении УГВ и внедрении новых технологий, в частности, интенсификации производства. Я благодарю Олега за его вклад в первый этап реформы Нафтогаза и убежден, что впереди его ждут новые успешные проекты», - сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

«Я благодарю команду Укргазвыдобування и Нафтогаза за тот путь, который мы прошли вместе. Мы изменили тренд добычи газа в Украине с падения к росту, создали рынок сервисных услуг в газодобыче, обновили устаревшую материально-техническую базу, создав предпосылки к увеличению добычи природного газа в будущем», - отметил Прохоренко.

По словам Фаворова, газовый дивизион Нафтогаза будет ориентироваться на повышение операционной эффективности и конкурентоспособности. «Я разделяю высокую оценку профессиональных качеств Олега участниками нефтегазового рынка Украины и благодарен за его вклад в развитие Укргазвыдобування. Мы продолжим работу над увеличением экономически обоснованного добычи, расширением нашей ресурсной базы, трансформацией Нафтогаза и увеличением ценности компании для наших акционеров - народа Украины», - отметил он.