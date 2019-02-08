также в разделеОбщество
На Закарпатье сотрудница ГПСУ «сливала» данные о коллегах контрабандистам 13
На выходных в Украине будет тепло и солнечно 15
Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса 40
НАБУ проводит обыски в Аграрном фонде 16
СМИ сообщают о задержании на взятке начальника одесского вокзала 24
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции и понесли потери 29
Полиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке за ним 18
СМИ: Российский агент отравил «Новичком» поставщика оружия в Украину 128
7 февраля. Картина дня 21
Руководство Донецкого медуниверситета брало взятки автомобилями 88
В РФ дали месяц Google на «исправление» принадлежности Крыма 40
Арестованную квартиру Януковича будут сдавать в аренду 35
Нацсовет оштрафовал телеканал NewsOne на 100 тысяч 23
Экс-директора «Укртелефильма» подозревают в нанесении почти 70 миллионов убытков 40
Полицейский продал мужчине героин и требовал взятку за непривлечение 30
Всемирный банк вступился за Супрун 69
СМИ: Советник Мангера «подарил» вероятному организатору убийства Гандзюк базу отдыха 25
Российские спецслужбы сообщили о готовящемся покушении на Медведчука в Украине 55

Прокуратура сообщила мэру Могилев-Подольского о подозрении в получении взятки в размере 15 тыс. долларов. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольского подозрение в получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета», - написал он в Facebook.

Луценко отметил, что мэр получил 15 тыс. долларов за выделение застройщику 0,3 га земли.

Должность мэра Могилев-Подольского занимает Петр Бровко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
9
Теги