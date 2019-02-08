Прокуратура сообщила мэру Могилев-Подольского о подозрении в получении взятки в размере 15 тыс. долларов. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольского подозрение в получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета», - написал он в Facebook.
Луценко отметил, что мэр получил 15 тыс. долларов за выделение застройщику 0,3 га земли.
Должность мэра Могилев-Подольского занимает Петр Бровко.
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