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6 февраля в социальной сети появилось видео драки несовершеннолетних девушек в Житомире. Полиция установила всех снятых действующих лиц, сообщает пресс-служба облглавка.

Предварительно установлено, что конфликт возник между двумя несовершеннолетними школьницами, затем в него вмешались и другие девушки. Драка стала результатом этого конфликта.

В настоящее время установлено, что потерпевшей является 15-летняя жительница Житомира, которая находится под опекой бабушки.

В то же время известно, что другими участниками конфликта являются трое жительниц областного центра в возрасте от 13 до 16 лет. Все они учатся в разных учебных заведениях Житомира.

С девушками продолжают работать полицейские ювенальной превенции. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (ст.184 КоАП).

Все причины и обстоятельства происшествия выясняются в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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