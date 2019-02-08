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Прихожане села Глыбокая собрались на молитвенное стояние у райгосадминистрации из-за незаконных переводов общин в ПЦУ.

7 февраля сотни священников и верующих Украинской Православной Церкви села Глыбокая Черновицкой области во главе с архиепископом Банченским Лонгином прошли крестным ходом от церкви Покрова Пресвятой Богородицы к стенам райгосадминистрации. Там они совершили молитвенное стояние и выразили протест против незаконного вмешательства в дела религиозных общин, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Молитвенное стояние – это протест против беззакония и захватов храмов Украинской Православной Церкви, – говорят прихожане. – Но мы, православные христиане, имеем особую силу – силу молитвы, которая может больше, чем любые другие силы».

Глава Глыбокской РГА Георгий Прыдий гарантировал собравшимся, что ни он, ни работники администрации не будут вмешиваться в дела религиозных общин и обеспечат права всех верующих района.

«Исключительное право регулировать церковные отношения принадлежит религиозной общине, и мы сделаем все возможное, чтобы религиозная община того или иного населенного пункта решала, какой должна быть церковная жизнь в селе», – сказал глава РГА.

В Черновицкой епархии УПЦ также опровергли информацию о том, что в области уже семь церковных общин перешли в ПЦУ. В УПЦ утверждают, что религиозные общины сел Карапчив, Боянчук, Горошовцы, Ясены, Задубривка и Васлововцы остались в лоне Украинской Православной Церкови. В ПЦУ же перешли отдельные лица, которые в некоторых селах незаконно отобрали храмы.
ForUm

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