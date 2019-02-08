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7 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций ВСУ велись дважды - из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в Водяного, из гранатометов - в районе населенного пункта Пищевик.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское, дважды из минометов калибра 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Троицкое.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 7 февраля, один оккупант уничтожен, трое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

 
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