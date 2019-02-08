Тело, обнаруженное на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, принадлежит аргентинскому игроку «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. Об этом сообщила полиция графства Дорсет, передает Русская служба ВВС.

«Тело, доставленное в порт Портленд 7 февраля 2019 года, формально опознано королевским коронером графства Дорсет. Это тело профессионального футболиста Эмилиано Сала», - говорится в заявлении полиции.

Семьи футболиста и пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего разбившимся легкомоторным самолетом, оповещены, им оказывают поддержку полицейские специалисты по общению с родственниками пострадавших, добавили в полиции.

Тело Сала обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров, но подняли на поверхность лишь в четверг. Этого не сделали сразу из-за неблагоприятных погодных условий.

Легкомоторный самолет «Пайпер Малибу», на борту которого находился Эмилиано Сала, исчез с радаров во время полета над Ла-Маншем 21 января, неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов.

В полиции Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но не слишком сильные.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за «Нант».

Незадолго до полета Сала подписал контракт с валлийским «Кардиффом» и направлялся в расположение клуба из Франции. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории – стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.