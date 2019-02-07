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Материальную помощь на общую сумму более 40 000 гривен получили свыше 250 семей в Координационном социально-гуманитарном центре Одесской епархии УПЦ. 

Фото: УПЦ

Ежемесячная благотворительная акция по выдаче продуктов состоялась 6 февраля. Представители нуждающихся семей получили продуктовые наборы, сообщает «Православная Одесса».
 
Координационный социально-гуманитарный центр Одесской епархии УПЦ действует с 2014 года. Его основная функция - оказание материальной помощи и поддержка малообеспеченных семей. В центре проходит сбор и распределение между нуждающимися пожертвований неравнодушных одесситов. За прошедшие годы из епархиальных средств была оказана материальная помощь в размере 20 миллионов 487 тысяч гривен, а также роздано 667 тонн продуктов.
ForUm

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