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В центре Одессы в съемной квартире обнаружены тела трех молодых мужчин, сообщает пресс-служба облполиции.

«Умершие – жители Одесской области и других регионов Украины, 1989, 1994 и 2000 годов рождения», - говорится в сообщении.

По предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).

Тела мужчин направлены на экспертизу.

Следствие продолжается.
ForUm

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