В центре Одессы в съемной квартире обнаружены тела трех молодых мужчин, сообщает пресс-служба облполиции.
«Умершие – жители Одесской области и других регионов Украины, 1989, 1994 и 2000 годов рождения», - говорится в сообщении.
По предварительным выводам судебно-медицинских экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.
Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).
Тела мужчин направлены на экспертизу.
Следствие продолжается.
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