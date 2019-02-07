Работодатели, которые не хотят платить своим сотрудникам конкурентную на международном рынке заработную плату, рискуют потерять свой бизнес. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

«Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем в совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины», - отметил он.

Вице-премьер-министр призвал работодателей беречь своих сотрудников. «Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим сотрудникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию», - отметил Розенко.

Напомним, по прогнозу Минфина, в 2019 году среднемесячная зарплата в Украине составит 10 тысяч 100 гривен.