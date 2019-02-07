Сегодня, в 101-ю годовщину убиения священномученика Владимира Богоявленского, митрополита Киевского и Галицкого, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел возглавил Божественную литургию.

Фото: УПЦ

По окончании Литургии архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент возглавил крестный ход к месту убийства священномученика Владимира, где совершил молебен и окропил всех присутствующих святой водой.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт lavra.ua.

Митрополит Павел во время богослужения обратился к прихожанам и многочисленных паломников со словом проповеди, в котором рассказал о значении мученического подвига в истории Церкви, а также о жизни и кончине святого митрополита Владимира (Богоявленского).

Во время богослужения были преподнесены сугубые молитвы за мир в Украине и за единство Православной Церкви. Также за Литургией молились за всех невинно убиенных в годы лихолетья. После великого входа была совершена диаконская хиротония.

Митрополит Владимир Богоявленский был расстрелян 25 января (7 февраля по новому стилю) 1918 года у стен Киево-Печерской лавры и стал первым православным новомучеником ХХ века.