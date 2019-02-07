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Поезд № 78/73, 74/73 сообщением Львов-Ковель-Москва сократит периодичность курсирования, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Так, с 31 марта поезд будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневно.

«Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году Укрзализныця перевезла в сообщении с Россией 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году», – говорится в сообщении.

Напомним, Укрзализныця сократила периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. Так, с 5 февраля поезда № 24/23 Одесса-Москва-Одесса и № 20/19 Харьков-Москва-Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно.
ForUm

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