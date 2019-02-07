За прошлые сутки, 6 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций наших защитников велись:
из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское;
из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь;
из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пески;
из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял наши позиции:
дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Кримское;
из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольный;
из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Южное;
дважды из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Жованка;
из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станице Луганской.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов уничтожены и один – получил ранения. Также уничтожено грузовик российско-оккупационных войск марки «КрАЗ».
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
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