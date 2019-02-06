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Международные резервы Украины по состоянию на начало февраля остаются на максимальном за последние пять лет уровне в 20,8 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Национального банка.

Так, долговые платежи правительства в валюте на 883,9 миллиона долларов были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в размере 620,7 миллиона долларов.

Также в январе НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 136,1 миллиона долларов. Кроме того, в течение месяца стоимость финансовых инструментов выросла на 126,3 миллиона долларов.

Напомним, по итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долл. 
ForUm

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