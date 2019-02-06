Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 11 областях Украины, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, в течение отчетной недели (28.01-03.02.2019) гриппом и ОРВИ заболели 212 619 человек 62,6% из которых - дети до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых уменьшился на 6,6%, а среди детей до 17 лет - увеличился на 14,6%; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 552,3 на 100 тыс. населения, что на 6,5% больше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в 11 областях, а больше всего - в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской (на 91,6%).

За отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, что подтверждено лабораторно; с начала эпидемического сезона - 30, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 153 образцов материалов в 35,9% получены положительные гриппом результаты, в циркуляции абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 862 человека, а с начала эпидемического сезона - 160 420 человек.