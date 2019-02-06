На сайте президента Петра Порошенко опубликована электронная петиция, которая призывает к созданию новой Украинской Католической Церкви.
Фото: УНИАН
Новая церковь должна стать независимой от Ватикана и Папы Римского, сказано в тексте петиции.
«Католическая Церковь должна быть создана по примеру новой Украинской поместной автокефальной Православной Церкви», - гласит заглавие петиции.
Петиция была опубликована Юрием Токаревым.
«Предложить президенту Украины снова проявить инициативу и активность, на этот раз касательно создания независимой от Ватикана и Папы Римского Украинской Католической Церкви», - говорится в документе.
По состоянию на 6 февраля петицию подписали 10 человек.
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