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На сайте президента Петра Порошенко опубликована электронная петиция, которая призывает к созданию новой Украинской Католической Церкви. 

Фото: УНИАН

Новая церковь должна стать независимой от Ватикана и Папы Римского, сказано в тексте петиции

«Католическая Церковь должна быть создана по примеру новой Украинской поместной автокефальной Православной Церкви», - гласит заглавие петиции.
Петиция была опубликована Юрием Токаревым.

«Предложить президенту Украины снова проявить инициативу и активность, на этот раз касательно создания независимой от Ватикана и Папы Римского Украинской Католической Церкви», - говорится в документе.

По состоянию на 6 февраля петицию подписали 10 человек.
ForUm

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