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Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади.

Если ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении во время покупки авиабилета и 10 евро в последующее время, то теперь данный сбор составляет 10 и 12 евро соответственно, сообщает avianews.com.

Минимальный багажный сбор у Wizz Air увеличен с 7 до 9 евро. Теперь перевозка чемодана до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон и от 12 до 27 евро в высокий сезон.

Также оба лоу-коста изменили диапазон цен на оплату приоритетной посадки, которая позволяет брать в салон самолета два предмета ручной клади. У Ryanair данная услуга теперь стоит от 10 до 12 евро (ранее было 8-10 евро), в то время как на рейсах Wizz Air сбор за приоритетную посадку составляет от 5 до 17 евро (было 5-15 евро).

Напомним, с 1 ноября 2018 года Ryanair и Wizz Air ужесточили правила провоза ручной клади. С того момента оба авиаперевозчика по самым дешевым билетам позволяют бесплатно брать в салон только один предмет ручной клади с габаритами до 40х30х20 см у Wizz Air и до 40х20х25 см у Ryanair.

В случае оформления услуги приоритетной посадки путешественникам разрешают взять на борт еще одну вещь с габаритами до 55х40х23 см у Wizz Air и  55х40х20 см у Ryanair.
ForUm

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