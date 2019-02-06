также в разделеОбщество
Минздрав: Поставки вакцин и лекарств заблокированы по всей Украине 10
Украина разорвала соглашение с РФ об обмене правовой информацией 13
В Украине заработал реестр коррупционеров 68
Супрун отреагировала на решение суда об отстранении и возвращается в Киев 63
«Стену» на границе с РФ построили на 30% 30
Луценко подала иск к Гриценко на 2,5 миллиона 51
НАПК нашло нарушения в декларации нардепа Дубневича 28
Замдиректора оборонного предприятия задержали на вымогательстве 18
В трех областях запускают проект по трудоустройству ветеранов 44
Аксенов заявил, что в Крым приедет делегация Великобритании 25
В Одессе задержали боевика «ДНР» 25
Минюст срочно обжалует решение суда по Супрун 45
Военные уничтожили боевую машину и внедорожник боевиков 56
5 февраля. Картина дня 32
В Краматорске задержали информатора боевиков 45
Замначальника патрульной полиции Николаевщины задержали на взятке 19
Стало известно, почему суд снял арест с «имущества Захарченко» 41
ПЦУ впервые собралась на Священный Синод 30

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, наличные денежные средства в сумме 110 700 евро и 9300 долларов, которые предварительно были арестованы в уголовном производстве по подозрению гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что указанный гражданин подозревается в отмывании доходов, которые были получены преступным путем во времена его работы в правительстве Павла Лазаренко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги