Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева передал Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, наличные денежные средства в сумме 110 700 евро и 9300 долларов, которые предварительно были арестованы в уголовном производстве по подозрению гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что указанный гражданин подозревается в отмывании доходов, которые были получены преступным путем во времена его работы в правительстве Павла Лазаренко.