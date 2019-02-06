Заместитель директора филиала одного из государственных предприятий концерна «Техвоенсервис» Министерства обороны Украины задержан во время получения неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Задержание состоялось при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ следователями Дарницкого управления полиции Киева.

Установлено, что в декабре 2018 указанное должностное лицо выдвинуло предпринимателю – гражданину Украины требование о ежемесячном предоставлении неправомерной выгоды в размере 15 тыс. гривен за заключение договора хранения имущества между ним и ГП МОУ, а также содействие в дальнейшей беспрепятственной хозяйственной деятельности.

2 января и 4 февраля в ходе санкционированных Апелляционным судом Киева негласных следственных (розыскных) действий, действуя под контролем правоохранителей, предприниматель дважды передал взяточнику неправомерную выгоду по 15 тыс. гривен, а всего– 30 тысяч. После этого правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода изъята.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.