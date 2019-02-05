Экс-глава УПЦ КП Филарет продолжит руководить Киевской епархией Православной Церкви Украины в составе приходов и монастырей, которыми он руководил до 15 декабря 2018 года.



Фото: Синод ПЦУ / pomisna.info

При этом из подчинения Филарета убрали Михайловский Золотоверхий монастырь. Такое решение 5 февраля принял Синод ПЦУ, информирует ее пресс-служба.

«Решено, что святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей города Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины», – сказано в сообщении.

В ПЦУ уточнили, что Свято-Михайловским монастырем будет руководить епархиальный архиерей. Эту должность в связи с особым значением монастыря занял его наместник архиепископ Вышгородский Агапит.