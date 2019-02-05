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Волна «телефонного минирования», начавшаяся около 10:30 вторника в Москве, не прекращается, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«По данным на 14:30, количество звонков о минировании перевалило за 200», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, угрозы поступают и на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций.

По сведениям источника, к 14:00 в Москве завершилась проверка порядка 30 объектов, для чего было эвакуировано более 20 тыс. человек. Взрывных устройств обнаружено не было.

Собеседник агентства заявил, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.
ForUm

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