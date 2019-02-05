В период с 4 по 5 февраля сжиженный газ на заправках в Украине подешевел на 10-40 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

На заправках OKKO в Киеве автогаз подешевел на 30 коп./л, до 11,29 грн/л. На АЗС «БРСМ-Нафта» – на 10 коп./л, до 10,89 грн/л. Также, на столичных станциях ANP и UKRNAFTA газ снизился на 30-40 коп./л, до 10,50 грн/л и 10,20 грн/л, соответственно.

В харьквоской сети «Род-Ник» цену снизили на 20 коп./л до 11 грн/л, а на полтавских АЗС под брендом BVS газ подешевел на 15 коп./л, до 10,84 грн/л.

Снижение цен было зафиксировано в таких региональных сетях как, «Катрал», «Энерджи Транс», «Автотехсервис», БАРС и др.

Таким образом по состоянию на 05 февраля 2019 года средняя розничная стоимость LPG установилась на уровне 11,03 грн/л.