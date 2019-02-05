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Гендиректору ОАО «Завод «Маяк» сообщено о подозрении в невыплате заработной платы работникам на сумму более 11 млн гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 по сентябрь 2018 руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.

В это же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия меры пресечения.

Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры.

 
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