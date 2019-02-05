Во второй раз засвидетельствовала свою верность Украинской Православной Церкви религиозная община Варваринского храма с. Островье Шацкого района Волынской области.

Фото: УПЦ

Как сообщает сайт Владимир-Волынской епархии УПЦ, 4 февраля в храме состоялось приходское собрание, которое возглавил благочинный Шацкого округа протоиерей Николай Вихрь. Священник сообщил прихожанам о назначении в храм нового настоятеля иерея Василия Фомича.

За день до приходского собрания, 3 февраля, в местном доме культуры был проведен сбор селян, инициированный председателем Шацкой районной государственной администрации Василием Голядинцем. На сборе представители Киевского патриархата провели голосование о переходе в ПЦУ. 20 жителей села, из которых только шесть ходят в храм, поддержали идею переподчинения. 42 участника сбора ушли из дома культуры, отказавшись участвовать в голосовании.

На приходском собрании 4 февраля за дальнейшее пребывание религиозной общины в лоне канонической Украинской Православной Церкви выступили все участники – 57 жителей с. Островье.

Ранее, 28 января, прихожане не позволили бывшему настоятелю храма Сергею Омелянюку, запрещенному в служении в УПЦ, перевести религиозную общину села в Православную Церковь Украины.