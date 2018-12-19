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Конституционный суд рассмотрит законность обращения Президента к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса.

Фото: ccu.gov.ua

Обращение 47 народных депутатов в Конституционный суд Украины относительно соответствия Конституции Украины Постановления Верховной Рады «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине» от 19 апреля 2018 №2410-VIII было принято 17 декабря к рассмотрению Конституционным судом и распределено судье-докладчику. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Конституционного суда Украины.

В частности, депутаты от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и Александр Долженков, которых поддержали представители других фракций, обратились в Конституционный суд Украины с просьбой проверить, насколько действия по предоставлению Томоса соответствуют Конституции.

По мнению народных избранников, указанное Постановление Верховной Рады является неконституционным, поскольку «нарушает конституционные предписания и права граждан», а также является «прямым вмешательством в церковные дела, поскольку согласно части третьей статьи 35 Конституции Украины Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно».

Также депутаты в обращении в Конституционный суд напомнили, что Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь с Вселенским Патриархом, «не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию... и не уполномочивала на это ни Президента Украины, ни депутатов Верховной Рады».

В Конституционном представлении подчеркивается, что Украина - светское государство, которое должно занимать нейтральную позицию в вопросах веры и религии. Кроме того, «особое отношение государства к любой религии является нарушением Конституции».
ForUm

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