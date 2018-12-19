В Дрогобычской исправительной колонии №40 умер гражданин Российской Федерации Валерий Иванов, сообщает секретариат уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По информации Дрогобычской местной прокуратуры, 9 декабря Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить перегоревшую лампочку. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился о свалку, в результате чего наступила смерть.

По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК с пометкой «несчастный случай».

Следственные действия продолжаются. Окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Иванова задержали в августе 2015 году в Луганской области.

Он заявил, что приехал на оккупированную территорию Украины в 2014 году, воевал на стороне «ЛНР» в составе российского незаконного «казачьего» формирования.

В конце 2016 его приговорили к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.