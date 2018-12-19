Строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов отныне не будут нуждаться получения разрешительных документов.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие постановления по упрощению разрешительных процедур для строительства и последующего введения его в эксплуатацию, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«Принятый закон «Об энергетической эффективности зданий» и старт работы Фонда энергоэффективности в следующем году будет способствовать увеличению спроса населения на термомодернизацию зданий. И особенно - это касается многоквартирных жилых домов. Чем более комплексной будет термомодернизация дома, тем больше будет государственная поддержка», - отметил Зубко.

Он сообщил, что термомодернизация жилья по программам Фонда энергоэффективности позволит украинским семьям экономить от 20% до 60% платежей за газ и тепло.