также в разделеОбщество
Геращенко: РФ не захотела забирать умершего в украинской колонии россиянина 5
Климкин подтвердил освобождение украинца из плена пиратов 7
«Янтарное дело»: Трое обвиняемых не явились на подготовительное заседание 9
Белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины 34
В колонии на Львовщине умер воевавший за «ЛНР» россиянин 18
Суд отказал Насирову в миллионном иске к врачу 19
Кабмин утвердил временный порядок растаможки «евроблях» 21
Облившего Шабунина «зеленкой», а Каплина нечистотами объявили в розыск 15
Украина и ОБСЕ предложили 18 попытку перемирия на Донбассе 43
Турчинов: Военные корабли Украины и дальше будут проходить Керченским проливом 30
Гройсман отменил визит на Донбасс – погода нелетная 20
СБУ задержала в Мариуполе международную группировку рэкетиров 23
Перепланировку квартир теперь можно делать без разрешений 40
Судью на Львовщине задержали на взятке 8
Венгрия откроет на Закарпатье бесплатные курсы украинского языка 13
Ани Лорак подала на развод 46
Турчинов: Новые украинские ракеты могут уничтожить Керченский мост 118
Генштаб: Резервисты могут вернуться домой к рождественским праздникам 45

Строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов отныне не будут нуждаться получения разрешительных документов.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие постановления по упрощению разрешительных процедур для строительства и последующего введения его в эксплуатацию, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«Принятый закон «Об энергетической эффективности зданий» и старт работы Фонда энергоэффективности в следующем году будет способствовать увеличению спроса населения на термомодернизацию зданий. И особенно - это касается многоквартирных жилых домов. Чем более комплексной будет термомодернизация дома, тем больше будет государственная поддержка», - отметил Зубко.

Он сообщил, что термомодернизация жилья по программам Фонда энергоэффективности позволит украинским семьям экономить от 20% до 60% платежей за газ и тепло.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
12
Теги