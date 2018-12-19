В Днепропетровской области около 15 тонн взрывателей к снарядам обнаружили правоохранители на территории одного из предприятий, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

18 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами Главного следственного управления с привлечением взрывотехников и спасателей провели санкционированный обыск в складском помещении одного из предприятий Никополя.

В ходе обыска изъято около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм. Также правоохранители обнаружили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих.

Главным следственным управлением начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.