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Информация о разводе певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, которая попала в СМИ еще в октябре, оказалось правдивой.

Певица подала на развод 4 декабря. В распоряжение издания «ТаблоID» попало производство, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек хочет расторгнуть брак.

Судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде.

 

Напомним, в июле мужа Лорак сфотографировали с другой девушкой в киевском клубе.

Певица до сих пор не комментировала этот инцидент, но между прочим заявила, что не смогла бы простить измену.

Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырех лет отношений. В 2011 году певица родила дочь Софию.

 
ForUm

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