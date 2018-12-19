Вчера, 18 декабря, около 22:00 в Киеве на проезжей части по улице Академика Булаховского маршрутка сбила пешехода, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса совершил наезд на мужчину, который двигался в неустановленном для пешеходов месте. В дальнейшем транспортное средство выехало за пределы проезжей части, где врезалось в дерево. В результате водитель и пассажир маршрутки получили травмы головы и ушибы тела, после чего были госпитализированы в больницу.

Пешехода с черепно-мозговой травмой также доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этой аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.