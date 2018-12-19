Официальный Будапешт начал вкладывать средства в повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих на Закарпатье.

Об этом рассказал на встрече с журналистами в Закарпатской области представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщает «Европейская правда».

Грежа сообщил, что обучение на курсах будет бесплатным, а цель проекта – снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии. Ранее на Закарпатье заработали курсы венгерского для всех желающих, которые также бесплатны.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев. За первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 закарпатских венгров», - рассказал он.

«Эти курсы - это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык», - подчеркнул Иштван Грежа.

Само обучение должно стартовать в начале 2019 года.

«Запись на курсы началась на прошлой неделе. Сами курсы стартуют уже с января. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья не ограничено. Сколько будет желающих, стольким мы обеспечим обучение», - пообещал правительственный уполномоченный.

Курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, который также финансируется венгерской стороной, по учебным методикам данного института. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, работающий на базе института.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.