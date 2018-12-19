Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «ВТБ Банк», сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 декабря 2018 № 849-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «ВТБ Банк», – говорится в сообщении.
Напомним, 27 ноября правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время